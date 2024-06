USA: Gesetz in Louisiana verlangt Zehn Gebote in Schulräumen

Nun trat in dem Staat im Süden der USA das Gesetz in Kraft. Es sieht die Darstellung der Zehn Gebote in "großer, leicht lesbarer Schrift" in Unterrichtsräumen vor, ebenso in den Räumen staatlicher Kindergärten. Bürgerrechtsgruppen halten das Gesetz für verfassungswidrig und kündigten an, Klage einzureichen.