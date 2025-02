USA setzen Zölle auf mexikanische Produkte aus

Donald Trump in Washington

Die USA setzen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die geplanten Zölle gegen Mexiko für einen Monat aus. Das kündigt Trump am Montag nach einem Gespräch mit seiner mexikanischen Kollegin Claudia Sheinbaum an.

"Die Zölle werden ab jetzt für einen Monat ausgesetzt", erklärte Sheinbaum nach dem Telefonat mit Trump im Onlinedienst X und berichtete von einem "guten Gespräch". Die Zölle sollten um Mitternacht (Ortszeit Washington) in Kraft treten. Es werde weitere Verhandlungen geben, um ein Abkommen zu erzielen, erklärte Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Er werde sich an den Gesprächen beteiligen.

Grenze zu USA: Mexiko schickt 10.000 Soldaten gegen Drogenschmuggel

Gleichzeitig kündigte Sheinbaum im Kampf gegen den Drogenschmuggel die Entsendung von 10.000 zusätzlichen Soldaten an die Grenze zu den USA an.

Ihr Land werde die Nordgrenze "umgehend" mit einer entsprechenden Anzahl von Mitgliedern der Nationalgarde verstärken, um "den Drogenhandel von Mexiko in die Vereinigten Staaten, insbesondere mit Fentanyl, zu unterbinden", erklärte Sheinbaum. Die Vereinigten Staaten hingegen hätten sich verpflichtet, den Waffenhandel zu bekämpfen.

Mexiko wichtigster Handelspartner

Trump hatte noch am Wochenende Zölle von 25 Prozent angekündigt und dies unter anderem damit begründet, dass Mexiko mehr gegen den Drogenhandel über die gemeinsame Grenze tun müsse. Mexiko drohte Gegenzölle an, ohne Einzelheiten zu nennen.

Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der USA. Kein anderes Land exportiert mehr in die Vereinigten Staaten. Das jährliche Handelsvolumen zwischen beiden Ländern beträgt knapp 800 Milliarden US-Dollar (775 Mrd. Euro). Mehr als 80 Prozent der gesamten Ausfuhren Mexikos gehen in die USA. Tausende Unternehmen und Millionen Jobs sind davon abhängig.

Kanada laut Bericht pessimistisch bei Aussetzung von US-Zöllen

Kanada ist derweil einem Medienbericht zufolge pessimistisch, dass die für das Land erwarteten US-Zölle wie im Falle Mexikos noch abgewendet werden können. Die "New York Times" beruft sich auf einen hochrangigen Regierungsvertreter, der namentlich nicht genannt wird, kurz nachdem eine Verschiebung der Zölle gegen Mexiko verkündet wurde.

Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, Kevin Hassett, erklärte dazu am Morgen, Mexiko habe wohl erkannt, wie ernst US-Präsident Donald Trump es mit den Maßnahmen meine. "Die Kanadier scheinen den eindeutigen Wortlaut des Erlasses missverstanden zu haben", sagte er dem Sender CNBC.

Chaos in Behörden und auch Kritik – ohne Rücksicht auf Konsequenzen startet Trump in seine zweite Amtszeit: per Dekret, teils gesetzeswidrig krempelt er die Politik um.

02.02.2025 | 3:02 min