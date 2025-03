Trump-Deal wäre für Expertin "Kapitulation der Ukraine"

"De facto haben die Amerikaner bereits begonnen, das transatlantische Bündnis massiv zu zerstören", so die ehemalige Nato-Chefstrategin Stefanie Babst zu den ausgesetzten Militärhilfen.

Der Konflikt zwischen den USA und der Ukraine rund um Friedensverhandlungen und die Unterstützung im Kampf gegen die russischen Angriffe spitzt sich zu. Die USA stoppt vorerst die Militärhilfe für die Ukraine. Schätzungen zufolge hätte das Land nur noch bis zum Sommer genügend Waffen, um in der gleichen Intensität weiterkämpfen zu können.

Europa stellt sich bereits seit dem Eklat im Weißen Haus zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj noch stärker an die Seite der Ukraine, unternimmt eigene Bemühungen für eine Waffenruhe. Können die Europäer die Lücke schließen, die die USA bei den Militärhilfen hinterlassen? "Sie haben gar keine andere Wahl", sagt Stefanie Babst, Politologin und Ex-Nato-Chefstrategin im ZDF-Morgenmagazin.

... arbeitete über 20 Jahre lang in verschiedenen hochrangigen Funktionen bei der Nato in Brüssel. Im Mai 2006 ernannte sie der Nato-Generalsekretär zur Stellvertretenden Beigeordneten Generalsekretärin für Public Diplomacy der Nato. Damit wurde sie zur ranghöchsten deutschen Frau im Internationalen Stab der Nato. Von 2012 bis 2020 leitete sie den strategischen Planungsstab. Mittlerweile ist sie als Sicherheitsexpertin und Strategieberaterin gefragt.

Babst: "Russische Seite hat kein Interesse an Friedensverhandlung"

Die russische Seite habe überhaupt kein Interesse an einer Friedensverhandlung. "Jeden einzelnen Tag greift sie die Ukraine weiter an, sie weigert sich, mit Präsident Selenskyj zu sprechen", so Babst.