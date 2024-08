USA kündigen neue Militärhilfe für Ukraine an

Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine an diesem Samstag hat US-Präsident Joe Biden dem Land neue Militärhilfen, insbesondere zur Luftabwehr, zugesichert. Das teilte das Weiße Haus in Washington am Freitag nach einem Telefonat Bidens mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit.