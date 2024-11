Hilfe für Ukraine: USA liefern jetzt auch Minen an Kiew

Nach der Freigabe an Kiew zum Einsatz von weitreichenden Waffen gegen Ziele in Russland ordnete US-Präsident Joe Biden nun auch die Lieferung von Schützenminen an die Ukraine an. Das teilte ein US-Beamter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Auch die "Washington Post" berichtet und bezieht sich dabei auf ranghohe Vertreter der US-Regierung. Es handelt sich demnach um Antipersonenminen, die mit einer Selbstzerstörungs- oder Deaktivierungsvorrichtung ausgerüstet sind.