USA: Wie Elon Musk die nationale Sicherheit gefährdet

Doch ihr Zugriff geht weit über einfache Kostenanalysen hinaus: Musk und sein Team haben so auch Einblick in Finanzdaten von Millionen US-Bürgern, darunter Steuererklärungen und persönliche Bankinformationen.

Republikanerin: Keine Regierungskontrolle über Musks Abteilung

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Gefahr für die nationale Sicherheit?

Laut berichten des "Wall Street Journal" und der "New York Times" möchte Elon Musk offenbar das KI-Unternehmen OpenAI kaufen. Kann ihm das gelingen? Valerie Haller an der Börse.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass diese Daten missbraucht werden, sei es für persönliche finanzielle Vorteile, politische Vergeltungsmaßnahmen, Einschüchterung oder andere skrupellose Zwecke. "Wir haben kaum Einblick in die Vorgänge, was letztlich das Vertrauen in die Daten und die Systeme untergraben wird", so Daniel weiter.