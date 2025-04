Eine neue Umfrage von "No Kid Hungry New York" , weist auf erschreckende Zustände hin: 53 Prozent der Befragten New Yorker geben an, dass ihre Schulden in den letzten zwölf Monaten aufgrund der Lebensmittelkosten gestiegen sind. In New York City ist laut der Robin Hood Stiftung jeder vierte Bewohner von Armut betroffen. Damit ist die städtische Armutsrate fast doppelt so hoch wie die nationale.