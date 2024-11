Nahe der ukrainischen Grenze : USA: Nordkoreas Soldaten an Kämpfen beteiligt

13.11.2024 | 06:00 |

Nordkoreanische Soldaten sind nach Angaben der USA inzwischen an Kampfhandlungen gegen die Ukraine beteiligt. In der Grenzregion Kursk kämpfen sie an der Seite russischer Truppen.