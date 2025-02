Wirbel um chinesische Pakete bei US-Post

Das ist ein juristischer Begriff, der sich auf Angelegenheiten von geringer Bedeutung bezieht. Konkret heißt das hier: Die USA verzichten auf die üblichen Zollverfahren und Zölle auf importierte Gegenstände im Wert von weniger als 800 Dollar, die an Privatpersonen geliefert werden. Dabei handelt es sich um eine der großzügigsten Ausnahmeregelungen der Welt: Die "De-minimis"-Schwelle in der EU liegt bei 150 Euro (156 Dollar).



Die USA wenden die "De-minimis"-Regelung seit 1938 an, um den Verwaltungsaufwand zu verringern. Während der Präsidentschaft von Barack Obama vervierfachte der Kongress die Ausnahmeregelung von den bis dato geltenden 200 Dollar. Die Zahl der eingeführten Pakete, für die diese Regel gilt, stieg daraufhin explosionsartig. Die Sendungen, die die "De-minimis"-Regelung in Anspruch nehmen, erhöhten sich in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 600 Prozent. Sie lag nach Angaben der Zoll- und Grenzschutzbehörde 2023 bei mehr als einer Milliarde Dollar.