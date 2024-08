Demokraten: Unterstützung für Harris, Jubel für Obama

Am zweiten Tag des Parteitags der US-Demokraten in Chicago haben der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle ihre volle Unterstützung für die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zum Ausdruck gebracht. Beide riefen am Dienstag dazu auf, Harris zur ersten Frau sowie zur ersten Schwarzen und Südasiatin im Weißen Haus zu wählen.