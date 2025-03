"Sperrt ihn ein! Sperrt ihn ein!" Es sind mehr als tausend Demonstranten, die sich am 14. März in Washington D.C. versammeln und dem Kapitol diese Worte entgegenschreien. Gemeint ist damit der US-Präsident. Unter den Demonstranten sind viele Veteranen. In Uniform, in Zivil - in einer gemeinsamen Haltung vereint: Die Politik Trumps schade dem Land, dem sie gedient haben.