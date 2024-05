Los Angeles: Gewalt bei Protesten an University of California

Bei pro-palästinensischen Protesten in den USA auf dem Campus der University of California (UCLA) in Los Angeles ist es Medienberichten zufolge zu gewaltsamen Vorfällen zwischen Protestteilnehmern gekommen. Laut dem Sender CNN brachen die Auseinandersetzungen am frühen Mittwochmorgen zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Demonstranten aus.