Ukraine-Gespräche: Lawrow trifft Dienstag US-Vertreter in Riad

Der russische Außenminister Sergej Lawrow trifft nach Angaben Moskaus am Dienstag in Saudi-Arabien eine US-Delegation. Dabei sollten "mögliche" Ukraine-Gespräche vorbereitet werden, erklärte der Kreml am Montag. Zudem gehe es um eine künftige Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Moskau und Washington.