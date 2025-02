Trump ordnet Angriffe auf IS-Terroristen in Somalia an

Die US-Luftwaffe hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Samstag Ziele der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Somalia angegriffen.

Am Morgen habe er "Präzisions-Luftangriffe" auf ein hochrangiges, für Angriffe des IS zuständiges Mitglied sowie "andere Terroristen, die er in Somalia rekrutiert und angeführt hat", angeordnet, erklärte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Bei dem Angriff seien "viele Terroristen" getötet worden. Wem der Angriff konkret galt, blieb unklar.

US-Verteidigungsminister: Keine zivilen Opfer

Experten warnen vor wachsenden Terror-Aktivitäten in Somalia

In den Golis-Bergen gab es in den vergangenen Jahren Auseinandersetzungen zwischen dem IS und der Terrormiliz Al Shabaab um die Vorherrschaft in der Region. Das Land am Horn von Afrika kämpft seit Jahren gegen die Islamisten, die sowohl in Somalia selbst als auch in den Nachbarstaaten Terroranschläge verübten. Trump schrieb: