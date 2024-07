So will US-Präsident Biden den Supreme Court reformieren

In den vergangenen Jahren habe das Gericht wichtige Präzedenzfälle aufgehoben, schrieb Biden in der "Washington Post": So habe es etwa das Recht der Frau auf Selbstbestimmung eingeschränkt und dem Präsidenten weitgehende Immunität für Straftaten während seiner Amtszeit gewährt. Ethik-Skandale hätten Zweifel an der Fairness und Unabhängigkeit des Supreme Court aufkommen lassen.