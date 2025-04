Trump will kriminelle US-Bürger nach El Salvador abschieben

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten in bestimmten Fällen besonders gewalttätige Verbrecher auch dann des Landes verweisen, wenn sie eine amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen.

"Ich würde sie gerne in die Gruppe derer einschließen, die wir aus dem Land schaffen wollen", sagte Trump am Montag am Rande eines Treffens mit El Salvadors Staatschef Nayib Bukele. Gleichzeitig räumte Trump ein: "Aber man muss sich die Gesetze dazu ansehen."