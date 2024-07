Nach Attentat: Trump will an nationale Einheit appellieren

Präsident Joe Biden , warnte am Sonntagabend in einer Ansprache aus dem Oval Office vor den Gefahren politisch motivierter Gewalt. Es sei an der Zeit, die Gemüter zu beruhigen, erklärte er am Sonntagabend (Ortszeit). Politische Leidenschaften könnten hochkochen, aber "wir dürfen niemals in Gewalt abgleiten", sagte er.