WHO setzt auf Dialog: Trump soll US-Austritt überdenken

Gerade erst hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen dringenden Hilfsappell herausgegeben. Hungerkrise im Sudan Mpox-Ausbruch in Teilen Afrikas: Es gebe derzeit weltweit 42 große Gesundheitskrisen, darunter 17 der größten Kategorie, warnte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am vergangenen Donnerstag in Genf. Zu lindern sei all das nur mit zusätzlichen 1,5 Milliarden Dollar allein für dieses Jahr.