Trumps Eilantrag gegen Dellinger vor Supreme Court scheitert

Dellinger-Kündigung von Bundesgericht ausgesetzt

Das Weiße Haus hatte Dellinger am 7. Februar entlassen. Dieser klagte jedoch gegen seine Kündigung, welche daraufhin von einem Bundesgericht ausgesetzt wurde. Die Regierung ging daraufhin gegen diese Entscheidung vor, scheiterte damit jedoch am vergangenen Samstag vor einem Bundesberufungsgericht.

Daraufhin wandte sich die Regierung an den Obersten Gerichtshof. Der Antrag auf Beendigung der Aussetzung der Entlassung werde zurückgestellt, bis diese Aussetzung des Bundesgerichts am 26. Februar auslaufe, hieß es in der Entscheidung des Gerichts vom Freitag. Über die Zeit danach wird es womöglich noch juristische Auseinandersetzungen in unteren Instanzen geben.