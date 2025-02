Trump plant Entlassung von Staatsanwälten und FBI-Agenten

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant eine Entlassungsrunde bei FBI und Staatsanwälten. Dies geht aus zwei Memos hervor, die die Nachrichtenagentur Reuters und mit der Sache vertraute Personen einsehen konnten. Der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Emil Bove habe am Donnerstag die obersten Staatsanwälte der Bundesstaaten angewiesen, eine Liste aller Staatsanwälte und FBI-Agenten zu erstellen, die an den Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren, sagten zwei Insider.