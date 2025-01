Kennedy-Mord: US-Präsident Trump gibt alle Akten frei

Der Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King war am 4. April 1968 in Memphis ermordet worden. Er hatte gegen die Diskriminierung von Schwarzen gekämpft, weltbekannt machte ihn ein Rede mit dem Ausruf: "I have a dream" . James Earl Ray war wegen der Ermordung von Martin Luther King verurteilt worden und starb 1998 im Gefängnis - doch Kings Kinder hatten in der Vergangenheit Zweifel geäußert, ob Ray wirklich der Täter war.