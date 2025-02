Trump will kriminelle Migranten nach Guantánamo schicken

Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus kündigte er an, das Verteidigungs- und Heimatschutzministerium mit den Vorbereitungen beauftragen zu wollen. Details ließ er offen, betonte jedoch, manche Migranten seien so gefährlich, dass selbst ihre Heimatländer sie nicht sicher festhalten könnten. Seine Lösung: "Also werden wir sie nach Guantánamo schicken." Es sei schwierig, dort herauszukommen.

US-Rechtsanwalt: Trump will Einwanderer erschrecken

Ist Trumps Vorhaben juristisch erlaubt?

US-Rechtsanwalt Kadidal, der am Center for Constitutional Rights in New York City arbeitet, äußert sich zu den rechtlichen Implikationen des Vorhabens skeptisch: "Was die Legalität betrifft, Menschen, die in den USA festgehalten werden, an einen Ort außerhalb der Vereinigten Staaten zu verlegen, ist schwer zu sagen."