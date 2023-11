Aussagen zu Kapitol-Sturm: Richterin setzt Trump Grenzen

Die zuständige Richterin im Verfahren gegen Donald Trump wegen der Kapitol-Attacke hat den früheren US-Präsidenten davor gewarnt, Zeugen einzuschüchtern. "Wenn Ihr Mandant Aussagen im Internet machen will, müssen diese sich immer dem Schutz und der Sicherheit von Zeugen beugen", sagte Richterin Tanya Chutkan am Freitag (Ortszeit) bei einer ersten Anhörung in dem Fall. Das berichteten US-Medien übereinstimmend.