Keine Strafzölle für Russland: USA liefern neue Erklärung

Kevin Hassett (l.) ist der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats in den USA (Archivfoto).

Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates, Kevin Hassett, sagte dem Fernsehsender ABC, es wäre "nicht angebracht, mitten in diese Verhandlungen eine neue Sache hineinzuwerfen". US-Präsident Donald Trump habe daher entschieden, die beiden Themen nicht miteinander zu vermischen.

US-Wirtschaftsrat: Gespräche mit Putin im Fokus von Trump

In den USA sind die ersten neuen Einfuhrzölle in Höhe von zehn Prozent in Kraft getreten. Höhere Zölle sollen bald folgen, doch schon jetzt gibt es große Sorgen.

