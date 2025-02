Trump will Transmenschen vom Frauensport ausschließen

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das Transmenschen von der Teilnahme am Frauensport ausschließen soll, insbesondere an öffentlichen Schulen und Hochschulen.

"Mit diesem Dekret ist der Krieg gegen den Frauensport beendet", erklärte Trump im Weißen Haus und kritisierte wie bereits häufig zuvor die in seinen Augen "militante Transgender-Ideologie" der "radikalen Linken".

Von nun an wird Frauensport nur noch für Frauen sein.

Chaos in Behörden und auch Kritik – ohne Rücksicht auf Konsequenzen startet Trump in seine zweite Amtszeit: per Dekret, teils gesetzeswidrig krempelt er die Politik um.

