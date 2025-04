Wo Verbraucher Trumps Zölle spüren könnten

Auf europäische Autos gelten bereits 25 Prozent. Das treibt vor allem die Kosten der Autobauer in die Höhe, die nicht in den USA produzieren.

Die EU will so schnell wie möglich auf die neuen US-Zölle reagieren, setzt aber auch auf Verhandlungslösungen. Erste Gegenzölle auf US-Produkte treten am 14. April in Kraft.

Steigt die Nachfrage, sinken die Preise

Es gibt aber auch andere Stimmen: IfW-Präsident Moritz Schularick rechnet etwa mit Preissenkungen in Europa. Zwar werde der Absatz in den USA geringer, es kommen aber damit mehr Produkte auf den europäischen Markt, so Schularicks Theorie.

Autos und Maschinenbau betroffen, Chemiebranche atmet auf

Dennoch lassen sich schon jetzt Effekte von Trumps Zollwahn erkennen. Auf europäische Autos gelten bereits 25 Prozent. Das treibt vor allem die Kosten der Autobauer in die Höhe, die nicht in den USA produzieren. Dies trifft VW immens, das seinen Großteil seiner Autos für den nordamerikanischen Markt in Mexiko herstellt. Schlechte Nachrichten für den schon gebeutelten Konzern und eine unter Druck stehende Branche.

Auch die Textilbranche dürfte bangen. Schließlich wird ein Großteil in Vietnam hergestellt. Das Land in Südostasien will Trump mit 46 Prozent Zöllen belegen. Die Reaktion an den Börsen folgte prompt: Aktien von Adidas und Puma verloren an Wert, da sie einen Großteil ihrer Waren in die USA exportieren.