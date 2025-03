Was man zu Gesprächen von USA und Ukraine wissen sollte

Nach dem Eklat im Weißen Haus Ende Februar treffen sich Vertreter der USA und der Ukraine in Dschidda in Saudi-Arabien. Was man zu den USA-Ukraine-Gesprächen wissen sollte.

Saudi-Arabien ist am Dienstag Gastgeber von Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine . Der diplomatische Vorstoß folgt auf einen Eklat beim US-Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus.

Was ist die Ausgangslage?

Das Treffen zwischen Selenskyj, Trump und Vance lief vor den Augen der Weltöffentlichkeit aus dem Ruder. Die drei Männer lieferten sich vor Journalisten einen zehnminütigen Streit . Trump warf Selenskyj Respektlosigkeit gegenüber den USA vor und unterstellte ihm, einen dritten Weltkrieg zu riskieren.

Wo werden die Gespräche stattfinden?

Das saudische Außenministerium nannte in einer Mitteilung am Freitag die Hafenstadt Dschidda am Roten Meer als Verhandlungsort. Warum die Stadt den Vorzug vor der Hauptstadt Riad erhielt, ist unklar. In Riad hatten am 18. Februar die ersten russisch-amerikanischen Gespräche stattgefunden. Dschidda war jedoch bereits in der Vergangenheit Schauplatz diplomatischer Treffen. Dort gibt es einige Königspaläste.

Wer wird an den Gesprächen teilnehmen?

Selenskyj wurde am Montag vor dem Gesprächsbeginn in Saudi-Arabien erwartet. Zuvor hatte er eine Reise in das Königreich verschoben, nachdem er in die benachbarten Vereinigten Arabischen Emirate gereist war, die ebenfalls als möglicher Veranstaltungsort für Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Betracht gezogen wurden. Am Vortag der Gespräche mit Vertretern der USA in Saudi-Arabien hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den grundsätzlichen Willen seines Lands zu einem Friedensschluss bekräftigt. Selenskyj schrieb am Montag im Onlinedienst Telegram:

Die Ukraine bemüht sich seit der allerersten Sekunde des Krieges um Frieden. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Kiew habe "stets erklärt", dass der Krieg "ausschließlich (...) auf Russlands Betreiben weitergeht".

Laut Selenskyj soll ein mit ihm reisendes Team an den Gesprächen teilnehmen. Diesem gehörten unter anderen sein Stabschef Andrij Jermak, Außenminister Andrij Sybiha und Verteidigungsminister Rustem Umerow an. Die US-Delegation sollte von Außenminister Marco Rubio angeführt werden. Dieser wollte sich auch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen.

Sybiha tauschte sich bereits am Freitag mit Rubio aus und sprach von einem "konstruktiven Telefonat". Das US-Außenministerium verlas eine nur zwei Zeilen umfassende Erklärung: Rubio habe unterstrichen, dass "Präsident Trump entschlossen ist, den Krieg so bald wie möglich zu beenden", und dass alle Seiten Schritte unternehmen müssten, um einen nachhaltigen Frieden zu erreichen.

Trump selbst gab sich an Bord der Regierungsmaschine Air Force One am Sonntag optimistisch. Er rechne mit "ziemlich guten Ergebnissen", sagte er zu Journalisten. Sollten die USA und die Ukraine eine Art von Verständigung erreichen, die für Trump akzeptabel ist, könnte das die Bemühungen der US-Regierung um eine Befriedung des Ukraine-Konflikts beschleunigen. Unterdessen ist der Rest Europas weiter skeptisch, weil er bei den Gesprächen nicht berücksichtigt wurde.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, der am Montag zu den Gesprächen befragt wurde, sagte: "Es spielt keine Rolle, was wir erwarten. Es kommt darauf an, was die Vereinigten Staaten erwarten."

Was bedeutet dies für den Krieg und für Europa? Trump ist darauf fokussiert, irgendeine Art von Friedensabkommen zu erreichen, um den Krieg zu beenden. Seine Herangehensweise an die Ukraine beruhte bislang mehr auf Peitsche als auf Zuckerbrot. Er hat ihren Zugang zu Geheimdienstinformationen und Waffen eingeschränkt. Obwohl er Putin gegenüber versöhnlich auftrat, hat er wegen der unablässigen Attacken auf die Ukraine jüngst auch neue Sanktionen gegen Russland angedroht.



Sollten die USA und die Ukraine eine Art von Verständigung erreichen, die für Trump akzeptabel ist, könnte das die Bemühungen der US-Regierung um eine Befriedung des Ukraine-Konflikts beschleunigen. Unterdessen ist der Rest Europas weiter skeptisch, weil er bei den Gesprächen nicht berücksichtigt wurde. Die EU verständigte sich in der vergangenen Woche auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und auf Milliardeninvestitionen in die Sicherheit.

Warum Saudi-Arabien?

Seit seinem Machtantritt hat Kronprinz Mohammed bin Salman im In- und Ausland eine aggressive Haltung eingenommen. Einen Tiefpunkt erreichte sein Image mit der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018. Die USA und andere Staaten sind überzeugt, dass der Mord auf Anweisung des Kronprinzen erfolgte.

In den vergangenen beiden Jahren jedoch hat Mohammed eine Entspannung mit dem Iran erreicht, Selenskyj als Gast eines Gipfels der Arabischen Liga empfangen und sich an Verhandlungen über die Kriege im Sudan und im Gazastreifen beteiligt. Durch das Ölkartell Opec+ hat er Beziehungen zu Russland aufrecht erhalten, während westliche Länder Moskau mit Sanktionen belegten. Das hat Saudi-Arabien in der Rolle bestärkt, die es sich selbst zuschreibt: Anführer der sunnitisch-muslimischen Welt zu sein und eine dominante Kraft im Nahen Osten.

