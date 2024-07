Blinken: Ukraine könnte sich ohne US-Hilfen verteidigen

Selenskyj schrieb im Kurznachrichtendienst X , er habe darauf hingewiesen, dass der Schutz und die Freiheit seines Landes in den USA in beiden Parteien und in beiden Häusern des Kongresses entscheidend unterstützt werde. Er sei mit Trump übereingekommen, "in einem persönlichen Treffen zu besprechen, welche Schritte den Frieden fair und wirklich dauerhaft machen können".