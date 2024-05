USA: Schule in Virginia wieder nach Sklavenhalter benannt

Zum 70. Mal jährt sich diese Woche das Urteil "Brown vs Board of Education of Topeka". Ein wegweisender Fall. Denn: Er bedeutete das Ende der legalisierten Rassentrennung an Schulen in Vereinigten Staaten. Das Urteil hob einen Grundsatz auf, der im 19. Jahrhundert festgelegt worden war.



Hintergrund: Im Jahr 1951 klagte Oliver Brown gegen die Schulbehörde von Topeka in Kansas, nachdem seiner Tochter Linda der Zugang zu rein weißen Grundschulen verweigert worden war. Drei Jahre später wurde seiner Klage stattgegeben. Das Urteil war ein Paradigmenwechsel. Es sollte jedoch mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis Schulbezirke in ganz Amerika damit begannen, schwarzen Schülern den Zugang zu weißen Schulen zu ermöglichen.