US-Wahl: Wie Fake News junge Schwarze Wähler beeinflusst

Von Kamala Harris hängt es nun ab, ob sie den Trend der jüngsten Wahlen umkehren und wieder mehr Schwarze Wechselwähler an die Demokraten binden kann. "Ich strenge mich an, ihre Stimme zu verdienen, und gehe nicht davon aus, sie sicher zu haben, weil ich Schwarz bin", sagte Harris am Mittwoch in Philadelphia auf die Frage, was sie männlichen Schwarzen Wählern zu bieten habe.