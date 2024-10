Spendenrekord: Harris sammelt doppelt so viel Geld wie Trump

Experten gehen davon aus, dass sich die Wahlkampfspenden bis zum Wahlabend nochmal erhöhen. Denn ohne prall gefüllte Kassen, lässt sich in den USA kaum Wahlkampf betreiben. "Bisher haben wir in den USA noch nicht den Punkt erreicht, an dem Wahlen nicht mehr teurer werden", so Brendan Glavin von der Non-Profit-Organisation Open Secrets: