Zehntausende protestieren in Washington D.C. gegen Trump

1.200 Meilen - so weit sind Paul und Mary aus Nebraska angereist. Das sind zwei Reisetage. Die haben sie gern auf sich genommen. Gerade stehen sie vor dem Souvenirshop des "Washington Monuments", einem Denkmal zu Ehren des ersten US-Präsidenten, und warten darauf, dass die Demo losgeht.

An ihnen strömen durchgehend Menschen vorbei. Die "National Mall", eine Promenade, auf der sich die großen Wahrzeichen Washingtons befinden, füllt sich mit jeder Minute.

Paul und Mary gehen für die Demokratie in den USA auf die Straße.

Für die beiden Rentner ist es nicht das erste Mal in der US-Hauptstadt. Der frühere Sozialkundelehrer Paul war mit seinen achten Klassen regelmäßig hier. Aber es ist das erste Mal, dass er an einem Protest teilnimmt. Für ihn ist es "Demokratie in Aktion".