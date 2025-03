Wisconsin: Musk schenkt Wählern Schecks in Millionenhöhe

Vor Richterwahl in Wisconsin : Musk verteilt Schecks in Millionenhöhe

31.03.2025 | 08:51 |

Tech-Milliardär Musk will mit Geldgeschenken eine Richterwahl in den USA zu seinen Gunsten beeinflussen. Er verteilte Schecks in Höhe von einer Million US-Dollar an zwei Wähler.