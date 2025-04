"Dunkelste Zeiten": Wie Trump Unis mundtot machen will

Alan Garbers Brief an die US-Regierung ist ein Paukenschlag. Deutlich, kämpferisch, unmissverständlich: Forschung und Lehre dürften nicht von politischen Agenden abhängig gemacht werden, schreibt der Präsident der Harvard-Universität.

Morina: "Erinnert an dunkelste Zeiten"

Wie gefährlich das ist, was sich gerade auf amerikanischen Universitätsgeländen abspielt, ist für Christina Morina klar: Es geht um mehr als um politische Sticheleien. "Es erinnert an dunkelste Zeiten, die wir aus deutscher Geschichte kennen", erklärt die Geschichtsprofessorin, die aktuell an der "New School" in New York lehrt.