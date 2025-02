Befürchtet worden war es schon länger, am Ende aber ging es ganz schnell. Mit einem Federstrich verordnete US-Präsident Trump die sofortige Aussetzung sämtlicher Zahlungen der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) für 90 Tage. In dieser Zeit sollten alle geförderten Projekte überprüft werden. Künftig solle nur noch Geld an Projekte fließen, wenn sie US-Werten und Interessen zugutekommen.

Überlebenswichtige Projekte vor dem Aus

Der temporäre Schlussstrich trifft vor allem die Ärmsten der Welt. Knapp 11,5 Milliarden Dollar verteilte die amerikanische Behörde USAID 2023 allein für Projekte auf dem afrikanischen Kontinent. Viele der Organisationen sind kleine, lokale NGOs, die im Gesundheitssektor, in der Trinkwasserversorgung, in Bildungsprogrammen oder in der Nothilfe in Krisengebieten arbeiten.