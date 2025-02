Sicherheitskonferenz: US-Vize Vance trifft AfD-Chefin Weidel

Die Zuwanderung sieht Vance als drängendstes Problem für Europa und die Vereinigten Staaten . Er verwies auf den mutmaßlichen Anschlag in München , bei dem am Vortag ein Afghane mit einem Auto in eine Gruppe von Demonstranten gefahren war. "Wie oft müssen wir diese entsetzlichen Rückschläge noch erleiden, bevor wir unseren Kurs ändern?"