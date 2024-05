Vapes aus China: Wie gefährlich ist der Jugend-Hype?

China gehört zum größten Produzenten für E-Vapes, doch die elektronischen Zigaretten sind dort verboten. In Deutschland wird der Umgang mit dem süßen Süchtigmacher diskutiert.

Der Späti-Kater Tyson wacht in Berlin über "Cotton Candy", "Cola Cherry" und "Pink Lemonade". So heißen die Geschmacksrichtungen, die auf den quietschbunten Verpackungen stehen. Darin sind Einweg-E-Zigaretten, Vapes genannt. Späti-Mitarbeiter Burhan Dogmus hat allen Grund zur Freude: Seit knapp zwei Jahren sind Vapes in Deutschland absolut angesagt. "Das war wie ein Virus", sagt er.