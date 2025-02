Papst Franziskus krank: Vatikan sagt Termine ab

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit vergangenem Freitag in einer Klinik in Rom stationär behandelt. Zunächst hatte es vom Vatikan geheißen, Franziskus leide an einer Bronchitis. Am Montagmittag wurde mitgeteilt, der Papst leide an einer polymikrobiellen Atemwegsinfektion . Am fünften Tag im Krankenhaus ist statt von einer Besserung von einem "stabilen" Zustand die Rede - auf welchem Niveau ist unbekannt. Die vergleichsweise konkrete Mitteilung am Montag war eine Ausnahme.