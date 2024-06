Venedig: War das Tagesticket für Touristen ein Flop?

Als eine der ersten Städte der Welt erhob Venedig vom 25. April bis 05. Mai für Tagestouristinnen und -touristen eine Fünf-Euro-Gebühr - erstmal ein Testlauf. Befreit davon: Einwohnerinnen und Einwohner Venedigs, Übernachtungsgäste und Menschen, die in der Lagunenstadt in Italien arbeiten, studieren oder an Sportwettbewerben teilnehmen. Auch Pflegebedürftige und Angehörige von Bewohnerinnen und Bewohnern müssen nicht zahlen. Bürgermeister Luigi Brugnaro versprach vollmundig: