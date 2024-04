EU-Parlament enstcheidet über ein Recht auf Reparatur

In der EU sollen Verbraucher in Zukunft ein Recht auf die Reparatur bestimmter Waren erhalten. Auf Wünsch müssen Hersteller Produkte wie Staubsauger oder Handys reparieren.

Handys, Staubsauger, Wasch- und Spülmaschinen: Diese und andere Geräte sollen in der EU künftig repariert werden müssen, wenn der Kunde es verlangt. Das EU-Parlament will nun grünes Licht für ein seit Langem gefordertes "Recht auf Reparatur" geben. Das Vorhaben im Überblick:

Was ist das neue "Recht auf Reparatur"?

In der EU sollen Kunden in Zukunft das Recht haben, bestimmte Geräte reparieren zu lassen. Betroffenen muss also grundsätzlich eine Reparaturoption angeboten werden, solange das Produkt noch reparierbar ist. Konkret geht es vor allem um Haushaltsgeräte und Alltagsprodukte wie Handys, Staubsauger, Wasch- und Spülmaschinen.