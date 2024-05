UN-Dringlichkeitssitzung zu Lage in Rafah

Eine Dringlichkeitssitzung wird nur in besonderen Situationen einberufen, um Empfehlungen für die Wahrung des Weltfriedens abzugeben.

Nach dem verheerenden Angriff Israels auf ein Zeltlager mit geflüchteten Zivilisten im Gazastreifen soll der Weltsicherheitsrat am Dienstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Diplomaten aus dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen berichteten, das Treffen sei für 21.30 Uhr MESZ angesetzt.

Das Entsetzen nach den israelischen Angriffen in Rafah ist groß. In der Europäischen Union wird man zunehmend ratlos.

Weltweit scharfe Kritik an Israel

Nach den Angriffen auf Gaza habe Netanjahu von einem "tragischen Fehler" gesprochen, doch die Kämpfe werden nicht eingestellt, so Luc Walpot.

Bundesregierung zurückhaltend mit Kritik

Die israelische Armee erklärte, "einen Hamas-Komplex in Rafah getroffen" zu haben, in dem "wichtige Hamas-Terroristen tätig waren". Bei dem Angriff seien zwei ranghohe Hamas-Vertreter getötet worden, die im besetzten Westjordanland an der Planung von Anschlägen beteiligt gewesen seien.