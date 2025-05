Putin für Ukraine-Gespräche in Istanbul? CDU-Politiker spektisch

Zudem sieht Hardt Anzeichen dafür, dass sich die USA und die Europäischen Staaten in der Ukraine-Politik wieder annähern. Putin habe zuletzt die Hoffnung gehabt, mit den USA an der Ukraine vorbei agieren zu können. "Selenskyj war außen vor und die Europäer auch", so Hardt. Dies sei "nun überwunden". Harft sprach von einem "großen Fortschritt", der in den letzten Tagen erreicht worden sei. "Und das ist ein richtig gutes Ergebnis europäischer Außenpolitik." Es gebe wieder mehr Geschlossenheit auf der Seite des Westens.