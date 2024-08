Drohnenkrieg: Ukraine greift russische Armeestützpunkte an

Im Süden Russlands sind durch nächtliche ukrainische Drohnenangriffe mehrere Treibstofflager in Grenznähe in Brand gesetzt worden. Der russische Telegram-Kanal Mash verbreitete Videos, die solche Feuer im Gebiet Rostow zeigen sollen.

Zuvor hatte das ukrainische Militär mitgeteilt, es habe in der Nacht in der russischen Grenzregion gezielt ein Munitionsdepot angegriffen. Zudem seien mehrere Öl- und Treibstofflager in den russischen Grenzregionen Belgorod, Kursk und Rostow attackiert worden.