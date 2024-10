Orban und die EU: Kritik gegen Ungarns EU-Ratspräsidenschaft

Die Politikerinnen und Politiker in Brüssel und vielen Hauptstädten der EU waren außer sich, wollten die EU-Ratspräsidentschaft Ungarns boykottieren. So ließen sie manche Veranstaltungen in Brüssel statt in Budapest stattfinden, wie das Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister vor wenigen Wochen. Und wenn sich doch einer der Räte in Budapest trifft, schicken Mitgliedsstaaten die zweite Riege.