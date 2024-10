US-Wahl: Was genau der Vizepräsident in den USA macht

John Adams, der erste Vizepräsident der jungen Vereinigten Staaten, bezeichnete es einst als das " unbedeutendste Amt, das der Mensch je erfunden oder seine Phantasie erdacht hat ". Es stimmt, dass man den Vizepräsidenten der USA eher im Hintergrund stehen sieht als am Podium sprechen hört. Der Vizepräsident führt jedoch einige für die amerikanische Demokratie wesentliche Aufgaben aus und hat, besonders in den vergangenen Jahrzehnten, an Einfluss in der Exekutive gewonnen.