Europawahl 2024: Volt bei jungen Wählern beliebt

Gegründet wurde die Partei Volt in Deutschland im Jahr 2018. Sie ist der deutsche Ableger der paneuropäischen Bewegung "Volt Europa". Diese ist in vielen weiteren europäischen Ländern aktiv - auch außerhalb der EU . Sie will sich für eine europafreundliche Politik und eine Stärkung der europäischen Institutionen einsetzen. In Deutschland ist sie in einigen kommunalen Parlamenten vertreten.