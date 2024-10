Deal mit Russland: Von der Leyen sagt Treffen mit Vucevic ab

Es habe "einen Hinweis auf Serbiens Absicht, die Wirtschaftsbeziehungen in anderen Bereichen mit der Russischen Föderation zu stärken", gegeben, sagte der Botschafter der Europäischen Union in Serbien, Emanuele Giaufret. Diese "Absicht" sei in einer Mitteilung zu lesen gewesen, die "auf der Website" der serbischen Regierung veröffentlicht und dann "von dort entfernt" worden sei.