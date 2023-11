Israels Armee: Weitere Vorstöße im Gazastreifen

Erst in der Nacht auf Donnerstag hatte Israel im Norden des Gazastreifens einen Vorstoß unternommen . Das Militär erklärte, dies sei "in Vorbereitung auf die nächsten Phasen des Kampfes" erfolgt, was als weiterer Hinweis auf eine geplante Bodenoffensive Israels verstanden werden kann. Zuletzt hatte im Nahost-Konflikt unter anderem die EU eine Feuerpause gefordert