Ukraine-Krieg: Schwere US-Vorwürfe gegen russischen Sender

RT arbeite "Hand in Hand mit dem russischen Militär", kritisieren die USA.

Die US-Regierung erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen den staatlichen russischen Fernsehsender RT und beschuldigt ihn, sich in "die souveränen Angelegenheiten von Ländern auf der ganzen Welt" einzumischen. Dank neuer Informationen wisse man, dass RT über Cyber-Fähigkeiten verfüge und sich an verdeckten Informations- und Beeinflussungsoperationen beteilige sowie "Hand in Hand mit dem russischen Militär" arbeite, sagte US-Außenminister Antony Blinken.