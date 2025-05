Außenminister Wadephul besucht Holocaustgedenkstätte Yad Vashem

Außenminister Wadephul besucht Yad Vashem, kündigt Kampf gegen Antisemitismus an - und steht in Israel vor dem diplomatischen Test: Wie klar kritisiert er das Vorgehen in Gaza?

Bundesaußenminister Wadephul hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Israel mit Angehörigen der Hamas-Geiseln getroffen. Auch ein Besuch bei Premier Netanjahu steht an. 11.05.2025 | 0:23 min

Außenminister Johann Wadephul setzt mit einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem seinen Antrittsbesuch in Israel fort. Angesichts der Schrecken des Holocaust kündigt er einen entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland an.

Es sei bleibende Verantwortung, das Bewusstsein für dieses von Deutschland begangene unermessliche Unrecht "aufrechtzuerhalten, der Opfer zu gedenken, die Überlebenden zu würdigen und entsprechend der Lehren aus dem Menschheitsverbrechen der Shoah zu handeln". Er rief dazu auf, "gemeinsam gegen Antisemitismus aufzustehen und auf der Basis der unteilbaren Menschlichkeit die Zukunft zu gestalten".

Israel will seine Offensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas weiter verschärfen. „Israels Armee soll offenbar weite Teiles Gazas dauerhaft besetzen“, so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart. 05.05.2025 | 2:48 min

"Mit Entsetzen und mit Scham stehe ich hier"

Wadephul zeigte sich erschüttert, nachdem er in der Halle der Erinnerung die Ewige Flamme entzündet und im Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden einen Kranz niedergelegt hatte. "Mit Entsetzen und mit Scham stehe ich hier als Außenminister Deutschlands", sagte der Minister.

Dieser Ort führt uns Deutschen immer wieder vor Augen: Die Monstrosität der Shoah wurde in deutscher Sprache befohlen, von Deutschen geplant, von Deutschen ausgeführt. „ Johann Wadephul (CDU), Bundesaußenminister

Im Anschluss sind Gespräche mit Außenminister Gideon Saar und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geplant.

Am Nachmittag ist in Ramallah in den Palästinensergebieten ein Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa vorgesehen. Der Besuch Wadephuls steht vor dem Hintergrund der diese Woche anstehenden Feiern zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel vor 60 Jahren.

Wadephul besichtigt Batterie des Abwehrsystems Arrow 3

Am Morgen ließ sich der Minister in Begleitung von Saar eine aktive Batterie des israelischen Luftverteidigungssystems Arrow 3 (deutsch: Pfeil) zeigen. Wadephul erhielt eine Einführung in das System, das künftig auch von Deutschland eingesetzt werden soll. Deutschland und Israel arbeiten im Rüstungsbereich eng zusammen.

Israel will seine Offensive in Gaza gegen die Hamas wohl noch weiter verschärfen. 05.05.2025 | 1:21 min

Die deutsche Luftwaffe will noch dieses Jahr eine erste Einsatzbereitschaft des modernen Raketenabwehrsystems erreichen, mit dem eine Lücke in der Luftabwehr geschlossen werden soll. Der "Pfeil" kann anfliegende Raketen in bis zu über 100 Kilometern Höhe zerstören, also außerhalb der Atmosphäre und im beginnenden Weltraum. Das soll feindliche Raketen möglichst wirkungslos machen. Arrow 3 soll in Deutschland an drei verschiedenen Standorten stehen.

Wie klar äußert Wadephul Kritik an Israel?

Die politischen Gespräche dürfte Wadephul nutzen, um die grundsätzliche Solidarität der neuen schwarz-roten Regierung mit dem Land zu unterstreichen - Stichwort Staatsräson. Zugleich ist die Reise ein erster diplomatischer Lackmustest: Wie klar äußert er Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen?

Das Verhältnis seiner Vorgängerin Annalena Baerbock (Grüne) zu Netanjahu galt zuletzt als zerrüttet - es soll auch einmal laut geworden sein zwischen beiden.

Mehrere tausend Reservisten wurden vom israelischen Militär einberufen, um die Offensive im Gazastreifen auszuweiten. Eine Rakete der jemenitischen Huthi-Miliz schlug in Israel ein. 04.05.2025 | 1:36 min

Israel stoppt Hilfslieferungen nach Gaza

Neben dem Wunsch Israels nach deutschen Waffenlieferungen dürfte bei den Gesprächen auch eine Initiative der Niederlande eine Rolle spielen, mit der überprüft werden soll, ob Israel sich noch an Grundprinzipien des sogenannten Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel hält. In dem Abkommen ist festgehalten, dass die Beziehungen auch auf der Achtung der Menschenrechte beruhen.

Hintergrund ist insbesondere, dass das Land seit Anfang März keine Lieferungen von Hilfsgütern mehr in den Gazastreifen lässt, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben. Israel begründet sein Vorgehen damit, dass die Hamas von den Hilfsgüter-Lieferungen profitiere. Der niederländische Vorstoß soll demnächst von den EU-Außenministern diskutiert werden.

Nahost-Konflikt : Aktuelle Nachrichten zur Eskalation in Nahost Mit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel ist der Nahost-Konflikt eskaliert. Noch immer sind nicht alle Geiseln frei - Israel fliegt weiter Angriffe auf Gaza. Liveblog